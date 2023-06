Länderabend in Nordhausen gewährt Einblicke in das heutige Israel

Nordhausen. Musik, landestypisches Essen und Vorträge, all das gehört zu einer Veranstaltung rund um Israel, zu der in Nordhausen eingeladen wird. Wann und wo der Abend stattfindet.

Im Schnittpunkt zwischen Europa, Amerika und Orient hat das Land Israel eine dynamische Kultur und besondere Lebensart entwickelt. Interessierte können in diese Kultur am Freitag, dem 16. Juni, einen kleinen Einblick bekommen, informiert Regina Englert vom Kirchenkreis Südharz. Von 18 bis 21 Uhr findet der Länderabend im Saal des Altendorfer Pfarrhauses in der Nordhäuser Wallrothstraße statt. Es erklingt jüdische und israelische Musik von der Gruppe Misrach, und dazu wird typisches israelisches Essen serviert.

Seit mehr als 30 Jahren gibt es zwischen Nordhausen und Bet Shemesh eine Städtepartnerschaft. An diesem Abend wird der Partnerschaftskoordinator der Stadt Bet Shemesh, Moshe Lifschitz, per Video zugeschaltet sein. Außerdem berichten zwei Nordhäuserinnen und ein Israeli aus dem heutigen Staat Israel. Es soll ein Abend sein, an dem die Gäste eine Ahnung vom Lebensgefühl in Israel bekommen. Jeder kann dabei ein spannendes und quicklebendiges Land kennenlernen. Der Eintritt ist frei.

Dieses Projekt wird durch das Bundesprogramm „Demokratie leben!“ sowie das Thüringer Landesprogramm für Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit „Denk bunt“ gefördert.