Landesforsten lösen Holzdepots im Harz auf

Clausthal-Zellerfeld. Nonstop-Beregnung bewahrt Fichten-Sturmholz vor dem Verderben. Niedersächsische Förster erfreut über Bauholzqualität.

Im Kellwassertal nahe der Okertalsperre werden derzeit Fichtenbaumstämme abgefahren, die fünf Jahre lang in einer Beregnungsanlage biologisch konserviert wurden. Rund 6000 Stämme lagern dort auf einem Beregnungsplatz im niedersächsischen Forstamt Clausthal. Das Holz stammt von Fichten, die beim verheerenden Orkan Friederike im Januar 2018 umgefallen waren. Insgesamt 18.000 Kubikmeter Sturmholz hatte das Forstamt in einem Seitental der Okertalsperre eingelagert und rund um die Uhr mit Wasser aus einem Bach feucht gehalten.

Das konservierte Holz sei trotz leichter Zersetzung des äußeren Holzmantels verwendbar.

Dünneres Holz wird an ein Sägewerk in Sachsen-Anhalt und dickeres an einen Holzverarbeiter in Thüringen abverkauft, berichtet Christof Oldenburg. Der Förster verantwortet den Holzverkauf bei den Landesforsten.

„Die Firma Pollmeier will sie zu speziellen Bauholz-Platten verarbeiten. Die langsam gewachsene Bergfichte wird geschält und in vielen Schichten wieder verleimt. So entstehen Platten für den Häuserbau, die bis in die USA und Australien geliefert werden“, zählt der Forstmann Beispiele für den künftigen Einsatzbereich auf. Zwar sähen die Stämme nach fünf Jahren Wasserbad äußerlich verdorben aus – dicke Moospolster mit langen Bärten wachsen an den Schnittstellen – die inneren Werte aber seien nach fünf Jahren Lagerung noch gut, versichert der Holzverkäufer.

Oldenburg sieht das Ziel der Landesforste erreicht. „Mit der biologischen Nass-Konservierung haben wir einen wertvollen und knappen Rohstoff haltbar gemacht, der sonst schon längst verfault wäre“, so der Förster.