Landesstraße in Woffleben bis 1. April gesperrt

Woffleben. Eine Baumaßnahme im Zuge des Kanal- und Straßenbaus wurde jetzt vorgezogen.

Die Landesstraße 1037 in Woffleben ist seit Montag bis voraussichtlich 1. April wegen Bauarbeiten gesperrt. „Wir haben diese Maßnahme vorgezogen, weil sich die große innerstädtische Umleitung in Ellrich noch verzögern wird“, berichtet der Ellricher Bauamtsleiter Matthias Schwarze. Autofahrer, die von Niedersachswerfen kommend über die Northeimer Straße nach Ellrich wollen, werden in Woffleben abgeleitet und über Gudersleben in Richtung Ellrich geleitet. In Woffleben wird in der Schulstraße ein neuer Kanal gebaut. Dabei muss auch die Landesstraße in Richtung Nordosten zur Zorge überquert werden. Diese eigentlich für später geplanten Bauarbeiten sind vorgezogen worden, weil zwei parallele Sperrungen nicht möglich sind.