Landesverwaltungamt hebt Nordhäuser Landratswahltermin auf

Matthias Jendricke (SPD) will wieder zur Nordhäuser Landratswahl antreten.

Das Landesverwaltungsamt hat den festgesetzten Termin der Landratswahl am 28. Februar 2021 jetzt formell aufgehoben. Dazu ist am Montag das Landratsamt schriftlich benachrichtigt worden.

Deshalb hat nun auch die Kommunalaufsicht des Landkreises die bereits festgesetzten Termine der Bürgermeisterwahlen in Hohenstein und Werther, die beide ebenfalls im kommenden Februar geplant waren, abgesetzt.

Hintergrund sind die aktuell angespannte Infektionslage in der Corona-Pandemie und die verordneten Maßnahmen des Lockdowns, die sowohl die Vorbereitungen der Wahlen als auch deren Durchführung erschweren. Wegen dieser sei es derzeit auch nicht möglich, neue Wahltermine festzusetzen, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamts. Dies werde man erst 2021 neu abwägen und zudem schauen, wie sich die Landespolitik auch beim Thema Landtagswahlen verhalten will.

Die Landtagswahl war eigentlich für den 25. April 2021 geplant. Allerdings ist nach den Erfahrungen im vorigen Frühjahr nicht damit zu rechnen, dass die Pandemie zu diesem Zeitpunkt bereits abgeebbt ist.

Die Südharzer Bürgermeister hatten sich bereits vor einigen Wochen einhellig für eine Verschiebung der Landrats- und Bürgermeisterwahlen ausgesprochen. Denn sie befürchten, nicht ausreichend Wahlhelfer zu finden. Auch seien die Hygieneanforderungen für die Wahllokale kaum zu gewährleisten, hieß es.

Deshalb hatte noch vor Weihnachten der Ältestenrat mit den Fraktionsvorsitzenden des Kreistages, dem Landrat, dem Vorsitzenden des Gemeinde- und Städtebundes und dem Präsidenten des Landesverwaltungsamtes getagt. Dabei sprachen sich alle Beteiligten dafür aus, die angesetzten Wahltermine im Februar erst einmal zu verschieben.