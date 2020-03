Landkreis arbeitet an Datenbank

Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie erstellt die Landkreisverwaltung eine Datenbank mit Unternehmen aus der Region, die medizinische Produkte herstellen. „Unser Ziel ist eine Bestandserfassung, die wir auch ans Land melden wollen“, sagt Landrat Matthias Jendricke (SPD). Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

„Im Bereich des Katastrophenschutzes bereiten wir derzeit verschiedene Varianten vor und dazu gehört auch, dass wir Kenntnis haben von allen systemrelevanten Bereichen, in denen trotz möglicher weiterer Einschränkungen wie Ausgangssperren oder Firmenschließungen, wie sie jetzt in Italien geschehen, die Produktion weiter ermöglicht werden muss.“

Erfasst werden sollen alle Firmen, die Medikamente, medizinisch-technische Geräte oder weitere medizinische Produkte. Auch Unternehmen, die ihre bisherige Produktion auf die genannten Bereiche umstellen oder erweitern möchten, können sich melden. Ziel der Erhebung ist nicht in erster Linie, den Eigenbedarf des Landkreises Nordhausen zu decken, sondern die relevanten Informationen in einer Datenbank zusammenzutragen. „Gleichwohl beziehen wir gern Firmen aus unserer Region bei unseren jetzt erforderlichen Anschaffungen im Infektionsschutz ein“, so Jendricke. Wichtig ist eine kurze Beschreibung der Produkte sowie die Nennung eines Ansprechpartners mit Kontaktdaten, damit sich die Kreisverwaltung zurückmelden kann.

Die betreffenden Unternehmen und Betriebe sollten sich nur per E-Mail melden, katastrophenschutz@lrandh.thueringen.de.