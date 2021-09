Landkreis Nordhausen: 26-jähriger Traktorfahrer kracht gleich gegen zwei Autos

Der 26-Jährige aus dem Landkreis Nordhausen blieb mit seinem Hänger gleich an zwei Autos hängen. (Symbolbild)

Heringen/Helme. Der 26-Jährige war mit seinem Gespann in Heringen/Helme unterwegs und blieb mit seinem Anhänger an zwei Autos hängen.

Ein 26-jähriger Traktorfahrer ist am Sonntagabend mit gleich zwei geparkten Autos zusammengestoßen. Der Mann war mit seinem Gespann gegen 19.10 Uhr in der Triftstraße in Heringen/Helme im Landkreis Nordhausen unterwegs.

Hierbei blieb er mit seinem Anhänger an den geparkten Fahrzeugen hängen. Offensichtlich bemerkte er die Zusammenstöße nicht, denn er setzte seine Fahrt fort. Zeugen beobachteten das Geschehen und informierten die Polizei. Wie diese mitteilt, kann zur Höhe des entstandenen Schadens noch keine Aussage getroffen werden.

