Landkreis Nordhausen hat im vierten Anlauf einen neuen Haushalt

Mitarbeiter von Waresa verdichten im September die Erde auf der Baustelle der Turnhalle, Außensportanlagen und Außengelände des Wilhelm-von-Humboldt-Gymnasiums in Nordhausen. Der Landkreis hat 2023 in die Sporthalle und Außenanlagen etwa 2,1 Millionen Euro investiert, was im Haushaltsplan abgebildet ist.