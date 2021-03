Egon Primas (CDU) appelliert während der Haushaltsdebatte im Kreistag an die Vernunft.

Nordhausen. Erste Lesung des Haushaltsplanes am Dienstagabend im Nordhäuser Kreistag: Zwei Drittel der Ausgaben im Etat der Verwaltung sind soziale Leistungen.

Landkreis Nordhausen investiert das meiste Geld in seine Schulen

Egon Primas appelliert an die Vernunft. Der Christdemokrat hat in den vergangenen drei Jahrzehnten unzählige Haushaltsdebatten im und außerhalb des Kreistages erlebt. Oft habe es Streit gegeben. „Die kosten nur Kraft, bringen uns am Ende aber nichts.“