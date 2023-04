Landkreis Nordhausen investiert in die Regelschule von Bleicherode

Bleicherode. Projekte in Bleicherode: Die Fortführung des digitalen Wandels in der Löwentorschule und die Dachsanierung der Sporthalle sind geplant.

Weitere rund 570.000 Euro investiert der Landkreis in seinen Schulstandort in Bleicherode. Den größten Teil davon geben die Kreisverwalter aus, um den digitalen Wandel an der Regelschule voranzutreiben. Fördermittel des Landes machen es möglich. Am Leitungsnetz seien umfangreiche Arbeiten erforderlich, betont das Landratsamt. Zudem müsse man die aktive Netzwerktechnik erneuern. Der Landkreis will das Projekt noch in diesem Jahr abschließen.

An der Sporthalle der Löwentorschule sollen das Dach und die angrenzende Verglasung saniert werden. Eine 60-prozentige Förderung sei dem Landkreis in Aussicht gestellt, heißt es. Zunächst will der Kreis ein Planerauswahlverfahren starten. Die Arbeiten sind dieses und nächstes Jahr vorgesehen.