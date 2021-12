Landkreis Nordhausen nimmt die Senioren in den Blick

Nordhausen. Das Projekt „Agathe“ will ein selbstbestimmtes Leben im höheren Alter fördern.

Mit einem neuen Beratungsangebot nimmt der Landkreis Nordhausen die älteren Einwohner besonders in den Blick. Gemeinsam mit sieben weiteren Regionen in Thüringen ist kürzlich das Projekt „Agathe – Älter werden in der Gemeinschaft“ gestartet, das das Thüringer Sozialministerium fördert. „Ziel ist es, dass ältere Menschen weiter an der Gesellschaft teilhaben und selbstbestimmt alt werden können“, berichtet Nicole Mattern von der Kreisverwaltung.

Um die Beratung in die Fläche zu bringen, hat der Landkreis vier Fachkräfte gezielt weitergebildet. Sie werden das niederschwellige Beratungs-, Informations- und Weitervermittlungsangebot von Senioren betreuen und wollen dabei Alleinlebende ab 63 Jahren erreichen. „Wir unterstützen in allen Fragen, die sich auf eine selbstständige und teilhabende Lebensführung im Alter beziehen. Neben der Informationsbeschaffung wollen wir bei Lebenskrisen stabilisieren, reaktivieren verloren gegangene Kompetenzen, vermitteln zu Freizeitangeboten, um einige Beispiele zu nennen“, beschreibt Koordinatorin Susanna Riemann-Störr, die den Pflegestützpunkt leitet, mit dem auch die Mitarbeiterinnen von „Agathe“ eng zusammenarbeiten.

„In persönlichen Gesprächen im häuslichen Umfeld oder in einer der regelmäßigen Beratungssprechstunden in verschiedenen Orten wollen wir gemeinsam nach Lösungen suchen.“

Der Landkreis Nordhausen will mit dem Projekt den Senioren im ländlich geprägten Umland eine aufsuchende Hilfe anbieten, damit ein selbstständiges Leben im wohnortnahen Umfeld bis ins hohe Alter möglich ist.

„Unsere Fachkräfte haben schon fleißig Kontakte in den Netzwerken geknüpft, um Möglichkeiten zur Unterstützung einzusetzen“, sagt Susanna Riemann-Störr.

Erreichbar ist das Fachkräfteteam über das Landratsamt , Koordination„Agathe“, Telefon: 03631/911 5101oder auch per E-Mail an:agathe@lrandh.thueringen.de.