Landkreis Nordhausen ruft erstmals zum Stadtradeln auf

Nordhausen. Alle, die im Kreis Nordhausen wohnen, arbeiten, einem Verein angehören oder zur Schule gehen, können mitmachen.

In 20 Tagen geht’s los. Dann beteiligt sich der Landkreis Nordhausen zum ersten Mal an der Kampagne „Stadtradeln“ des Klima-Bündnisses, kündigt Jessica Piper, Sprecherin des Landratsamtes, an. Vom 5. bis 25. Juli geht es bei diesem Wettbewerb darum, möglichst viele Alltagswege mit dem Fahrrad zu erledigen. Alle, die im Landkreis wohnen, arbeiten, einem Verein angehören oder zur Schule gehen, können mitmachen. Dann sammeln die Radler drei Wochen lang für den Kreis Nordhausen möglichst viele Kilometer und messen sich dabei in der weltweit größten Fahrradkampagne mit anderen Kommunen. „Aktuell haben sich schon 22 Teams und über 100 Radelnde angemeldet, um beim Stadtradeln dabei zu sein“, sagt Christian Schelauske vom Landratsamt.

Die Aktion „Stadtradeln“ soll auch dafür genutzt werden, auf die Bedeutung einer fahrradfreundlichen Infrastruktur aufmerksam zu machen. Die Kreisverwaltung erarbeitet dazu aktuell gemeinsam mit den Kommunen ein eigenes Radverkehrskonzept, um hier weitere Bedarfe und Entwicklungsmöglichkeiten aufzuzeigen.