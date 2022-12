Landkreis Nordhausen will in seinen Schulen Energie sparen

Nordhausen. Warum die Service-Gesellschaft in Südharzer Schulen modernere Thermostate mit Reglermodulen einbaut.

Der Landkreis Nordhausen habe aufgrund der aktuellen Erdgasproblematik damit begonnen, in einem Pilotvorhaben kreiseigene Schulen mit intelligenten Thermostaten aufzurüsten, um kurzfristig Wärmeenergie einzusparen, berichtet Landratsamtssprecherin Jessica Piper. „Durch eine zusätzliche Mittelzuweisung des Landes konnten jetzt in den Grundschulen in Wipperdorf, Niedergebra, Ellrich, Bleicherode und Heringen sowie in der Regelschule Niedersachswerfen diese modernen Thermostate mit den zugehörigen Reglermodulen verbaut werden.“

Ziel sei es, dadurch rund 20 Prozent weniger Erdgas zu verbrauchen. „Die eingebauten Sensoren erfassen, ob sich Personen im Raum aufhalten.“ So könne das Beheizen der Räume der tatsächlich bestehenden Nutzung noch besser angepasst werden. „Damit begegnen wir den aktuellen Gaspreissteigerungen und der klaren Aufforderung zum Einsparen von Energie“, betont der Klimaschutzmanager des Landkreises, Maximilian Barth.

Die aktuelle Investition von 90.000 Euro für die Installation der Thermostate sei vollständig mit Landesmitteln aus Klimaschutzprogrammen des Thüringer Umweltministeriums gedeckt worden, erklärt Jessica Piper. Das Ministerium habe bereits weitere Klimaschutz-Fördermittel für die nächsten Jahre in Aussicht gestellt.