Landkreis Nordhausen reagiert auf Hilferuf und verspricht baldige Klarheit über Finanzierung der Jugendarbeit

Nordhausen. Nordhausens Stadtchef Kai Buchmann (parteilos) vertagte einen Beschluss über eine Zuwendung für die „Falken“ wegen Rechtsunsicherheiten. Bürgermeisterin Alexandra Rieger (SPD) versteht das nicht.

Vier AfD-Stadträte hatten Nein gesagt, einige weitere sich enthalten – doch die Mehrheit hatte zugestimmt, dass die Falken in Salza und der Kreisjugendring im Stadtteil Ost auch in diesem Jahr Jugendarbeit leisten. Mit diesem Beschluss vom November sollte der Träger „Handlungssicherheit“ und „Planungsklarheit“ bekommen, betonte die Stadtverwaltung. In Aussicht standen 107.500 Euro beziehungsweise 172.000 Euro.

Allein, auf seinen Kosten blieben die Träger bis dato sitzen. Der Stadtrat sollte das diese Woche zumindest für die Falken ändern. Die Beschlussvorlage dazu jedoch nahm Oberbürgermeister Kai Buchmannn (parteilos) kurzfristig von der Tagesordnung. Der Beschluss über die Genehmigung der Auszahlung wäre nötig gewesen, weil die Stadt noch keinen genehmigten Haushalt hat.

Buchmann betonte, die Zahlung an die Falken „mit einem rechtswidrigen Beschluss nicht gefährden zu wollen“. „Hinsichtlich der Rechtmäßigkeit der Auszahlung der freiwilligen Gelder bestehen unterschiedliche Rechtsauffassungen innerhalb der Stadtverwaltung“, erklärte er außerdem. Verunsichert hätten ihn Verlautbarungen aus dem Landratsamt, wonach es im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung nicht möglich sei, Zahlungen an die freien Jugendhilfeträger zu leisten.

Wenige Tage zuvor hatte die Jugendverbandskoordinatorin des Landkreises Alarm geschlagen und von „massiven finanziellen Problemen“ bei den freien Trägern gesprochen. Die Verlängerungen der laufenden Verträge stünden noch aus, Zuwendungsbescheide für dieses Jahr ebenso.

Vize-Landrat Stefan Nüßle (CDU) verwies am Freitag auf das Land: Dieses habe zwar eine Aufstockung der Mittel für die Jugendarbeit vorgesehen, doch habe es das dem Kreis noch nicht beschieden. Dennoch lenkte das Landratsamt nun ein: „Wir werden den Trägern in den nächsten 14 Tagen die vorläufigen Bescheide zustellen“, versprach Nüßle bezüglich aller fortlaufenden Projekte, die im aktuellen Jugendförderplan verankert sind.

Auch die Stadt müsse den Trägern zeitnah die „bestellten Aufgaben“ bezahlen, sagt Nordhausens Bürgermeisterin Alexandra Rieger (SPD). Die Thüringer Kommunalordnung erlaube dies auch während der vorläufigen Haushaltsführung, seien diese Ausgaben doch unaufschiebbar.

Das nächste Mal soll der Stadtrat am Dienstag, 18. April, zusammenkommen.