Landkreis will Defizit bei Schulsozialarbeit ausgleichen

Seit 2013 wird die Schulsozialarbeit sehr erfolgreich an den Schulen im Landkreis Nordhausen durchgeführt. Die Zahl der teilnehmenden Schulen stieg nach Angaben des Landratsamtes von zehn zu Beginn des Vorhabens auf mittlerweile 21 in diesem Jahr, darunter elf Grundschulen und neun Regelschulen. „Die Schulsozialarbeit hat in vielfältiger Weise neue tragfähige sozialarbeiterische Vernetzungen sowie praxisbewährte präventive Hilfeansätze umgesetzt“, heißt es in der Beschlussvorlage, die am Dienstag auf der Sitzung des Jugendhilfeausschusses behandelt wurde.

„Wir legen die Eckwerte der Schulsozialarbeit fest“, sagte Sozialdezernent Stefan Nüßle (CDU). Das vom Land zur Verfügung gestellte Geld werde aber knapper und fließe vor allem in die Personalkosten, zu Lasten der Sachkosten. Das Jugendamt reiche die Gelder aus. Für das Jahr 2021 stünden 1,043 Millionen Euro zur Verfügung. Der angemeldete Bedarf der Träger und des Landkreises liege aber bei 1,088 Millionen Euro. Das derzeit bestehende Defizit in Höhe von 45.187 Euro soll ausgeglichen werden durch Kürzungen sowohl beim Personal als auch bei den Sachkosten pro Schule. Hoffnung auf einen finanziellen Nachschlag „Wir hoffen aber noch auf einen finanziellen Nachschlag durch den Freistaat, der dann anteilig von der Verwaltung an die Träger ausgereicht werden soll“, kündigte Nüßle an. Die vom Landkreis gefundenen Lösungen hätten sich gut bewährt, betont der Sozialdezernent. Das Jugendamt betreibt zudem eine Koordinierungsstelle für die Schulsozialarbeit. „Deren konkrete Aufgaben sind in erster Linie das Bearbeiten der aufwendigen Antragstellungen“, erklärte Fachgebietsleiterin Sabine Reich auf eine Nachfrage aus dem Ausschuss. Hinzu komme deren Funktion eines Ansprechpartners für die Schulen und Träger. Die Mitglieder des Jugendhilfeausschusses stimmten der Beschlussvorlage einstimmig zu.