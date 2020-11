Landratsamt Nordhausen warnt vor Vogelgrippe

Obwohl es aktuell noch keinen Fall von Vogelgrippe im Südharz und auch keine Hinweise auf ein vermehrtes Sterben von Wildvögeln in der Region gibt, weist die Nordhäuser Landkreisverwaltung darauf hin, das erneut eine erhöhte Aufmerksamkeit geboten sei. Wie Pressesprecherin Jessica Piper mitteilt, sollten Kontakte zwischen Geflügel und Wildvögeln verhindert werden. Zudem seien die Sicherheitsmaßnahmen in Geflügelbetrieben dahingehend zu überprüfen und bei Bedarf zu optimieren.

Anlass für die Meldung sind mehrer Fälle von Vogelgrippe, die nahezu zeitgleich an der Nord- und Ostseeküste aufgetreten sind. Daher werde laut Piper das Risiko, das die Vogelgrippe in Nutzgeflügelhaltungen und andere Vogelbestände sowie eine Ausbreitung in Wasservogelpopulationen erfolgt, derzeit hoch eingestuft. Zudem berichtet die Sprecherin des Landratsamtes, dass die neuen Funde von Vogelgrippe-Viren bei Wasser- und Greifvögeln zeitlich und räumlich in Zusammenhang mit dem bereits begonnenen Herbstzug von Wasservögeln aus Regionen stehen, in denen die Viren bereits nachgewiesen wurden. Derzeit ist der Vogelzug in der Region in vollem Gange und somit werde die Dichte der Populationen in den Rastgebieten auch in den kommenden Wochen weiter zunehmen.