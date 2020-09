Nordhausen. Eine Art Callcenter für Südharzer soll am Dienstag im Kreistag debattiert werden.

Landratsamt Nordhausen will Telefonservice für Bürger auf den Weg bringen

Mehr Kundennähe und effizientere Abläufe will das Nordhäuser Landratsamt durch einen zentralen Telefonservice erreichen. Das hat Landrat Matthias Jendricke (SPD) angekündigt. Gibt der Kreistag am Dienstag grünes Licht, so wird die Service-Gesellschaft das Projekt konzeptionell aufbauen. Auslöser für die Beschlussvorlage sei nicht zuletzt die Pandemie gewesen, erklärte der Kreischef. Hier sei das Aufkommen von Telefonaten stark angestiegen. Laut Vorlage habe sich gezeigt, „dass der Bedarf einer qualifizierten Hotline besteht und dafür eine organisatorische Weiterentwicklung mit entsprechender personeller Untersetzung erforderlich ist“.

Die Erfahrungen der Pandemie will Jendricke auch nach der Krise nicht fallen lassen. Gezielte telefonische Beratung verschaffe den Mitarbeitern im Landratsamt Luft, um andere Aufgaben konzentrierter zu bewältigen. Für den Telefonservice hegt Jendricke ehrgeizige Zukunftspläne. Ähnlich der bundesweiten Behördennummer 115 könne er sich perspektivisch neben Informationen aus dem Landratsamt auch eine Erweiterung um Gemeindeverwaltungen vorstellen, zu denen der Telefonservice dann Auskunft gibt. Der Bürger wisse oft nicht um spezifische Zuständigkeiten und erhalte so trotzdem schnell Hilfe.