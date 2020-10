Landratswahl 2021: SPD Nordhausen schickt Amtsinhaber Jendricke ins Rennen

Nordhausen. Bei einer Nominierungsveranstaltung in Nordhausen wählte der Kreisverband den Amtsinhaber zum Kandidaten für die Wahl 2021.

Nordhausen Die SPD im Südharz wagt sich als erste Partei aus der Deckung. Am Dienstagabend nominierte der Kreisverband der Sozialdemokraten ihren Kandidaten für die Landratswahl im kommenden Jahr: Amtsinhaber Matthias Jendricke will im Frühjahr die Wählergunst für eine zweite Amtszeit gewinnen. Seine Genossen schickten ihn einstimmig in den Wahlkampf.

Jendricke selbst erklärte den Anwesenden des 168-köpfigen Kreisverbandes, dass er noch immer Spaß an der Politik habe. Er versicherte obendrein, dass er beharrlich für den Landkreis arbeiten werde. Er unterstrich sein Credo, durch Fördermittel die wenigen Eigenmittel des Kreises für Projekte zu hebeln. Schuldenabbau bei niedrigem Zins sei kein Weg, den Südharz voran zu bringen.

Bei seiner Nominierungsrede erinnerte er an viele Wegpunkte und Entscheidungen seiner ersten Amtszeit, die keine einfachen gewesen sein. Zu Beginn der Corona-Pandemie im Landratsamt selbst einen Ordnungsdienst aufzubauen, sei der richtige Weg. Andernfalls überlasse man Parteien wie der AfD das Themenfeld der Ordnung und Sicherheit, sagte Jendricke.

Zudem verteidigte der Landrat seine Visionen. Lieber werde er einige Male belächelt für Ideen, die scheitern, als gar nichts zu bewegen. „Für das Harzer Hexenreich gab es 6,4 Millionen Euro an Fördermitteln“, nannte er einen Erfolg dieser Politik.

Kreisverbandsvorsitzende Anika Gruner ermutigte ihre Genossen vor der Nominierung zu mehr Geschlossenheit. Immerhin stünde der SPD ein Superwahljahr bevor. Der Kreisvorstand habe für dieses besondere Jahr nicht gezögert, Jendricke in die Wahl zu schicken, erinnerte sich Gruner an eine Kreisvorstandsversammlung im Juli. „Matthias ist einer von hier.“ Mit ihm habe man einen Landrat, der Sorgen und Ängste der Bürger ernst nehme. Die Kreisvorsitzende bezeichnete ihn als „streitbaren Macher“. Aus Gruners Sicht beginnt der Wahlkampf „heute Abend“. Ein einfacher Wahlkampf werde nicht. „Die SPD muss dafür wieder siegen lernen. Der Lernprozess dauert mit zu lange“, sagte sie kämpferisch.

Ehrengast der Nominierungsveranstaltung war SPD-Landeschef und Innenminister Georg Maier. Für Maier war es die erste SPD-Veranstaltung nach der Geburt seiner Tochter und der Wahl zum SPD-Landeschef. Er sei entsprechend euphorisch. Seine Wahl zum Landesvorsitzenden mit über 80 Prozent Zustimmung verstehe er als Signal der „Geschlossenheit, Harmonie und Aufbruchstimmung“ unter den Thüringer Sozialdemokraten. Wegen dieser Zustimmung auch aus dem Südharz sei es ihm ein persönliches Anliegen, in Nordhausen ein Grußwort zu halten. Mit Jendricke verbinde ihn obendrein „sehr viel“. Er beschwor eine enge Achse zwischen „Landes- und Kommunalpolitik“, die er noch stärken will. Jendricke sei dafür ein guter Partner. „Matthias“, so Maier, „kann Wahlen gewinnen und ist authentisch“.