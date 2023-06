Landwirt aus Nordhausen feiert ein Hoffest

Sundhausen. Wer mal hinter die Kulissen eines Landwirtschaftsbetriebes im Kreis Nordhausen blicken möchte, hat bald die Gelegenheit dazu.

Ein Hoffest veranstaltet Marius Teuber am Sonnabend, 24. Juni, ab 16 Uhr. Anlass ist das zehnjährige Bestehen seines Landwirtschaftsbetriebes am Kirchplatz in Sundhausen. Teuber bereitet ein Angebot für Jung und Alt vor. Für die kleinen Gäste plant er Attraktionen wie Trecker-Rundfahrten und eine Stroh-Pyramide. Ein DJ soll für Gute-Laune-Musik sorgen. Der Landwirt will seine Besucher zudem mit kühlen Getränken, köstlichem Kuchen und leckerer Bratwurst verwöhnen. Marius Teuber (30) hat sich seinen Betrieb selbst aufgebaut. Bauer ist sein Traumberuf. Die Tierzucht betreibt er mit viel Herzblut. Das Tierwohl ist ihm wichtig. Seine Schweine und Rinder haben doppelt so viel Platz wie vorgeschrieben.