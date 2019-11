Landwirte fühlen sich oft missverstanden und wollen Dialog

„Stellen Sie kritische Fragen und bleiben sie sachlich.“ Diese zwei Bitten äußerte der Nordhäuser TA-Redaktionsleiter Peter Cott als Moderator am Donnerstagabend zu Beginn der Podiumsdiskussion, die unter dem Titel „Lasst uns reden. Landwirte bitten zum Dialog“ im Sundhäuser Scheunenhof stand. Und diesen Bitten kamen die etwa 50 Gäste, die überwiegend aus der Landwirtschaft kamen, in einer regen Diskussion auch nach. Im Podium saßen Betina Piezer, Vorsitzende des Nordhäuser Bauernverbandes, sowie Andreas Gerbothe, Landwirt aus Obersachswerfen, und Marcus Bertuch, Geschäftsführer der Agrargesellschaft aus Mauderode-Herreden.

„Jeder Landwirt erhält 176 Euro pro Hektar Anbaufläche aus Brüssel. Wieso kommt es dann, dass so viele Landwirte nach Berlin gefahren sind?“, leitete der Moderator den Abend etwas provokativ ein. „Anfang der 90er-Jahre wurden unsere Produktpreise minimiert, das sind Preisausgleichszahlungen der EU“, antwortete Gerbothe. Diese Gelder würden für Umweltschutzmaßnahmen verwendet. „Wenn man zum Teil in Schutzgebieten wirtschaftet, lebt man auf einem kritischem Ast“, so der Landwirt. Die Bauern müssten sich dafür nicht rechtfertigen. „Man versucht aber, uns damit zu erpressen“, so Gerbothe. Die Auflagen könnten gar nicht mehr eingehalten werden. „Wir stellen die hochwertigsten Nahrungsmittel weltweit her. Da kann es nicht sein, dass wir verunglimpft werden“, führte er aus.

In der Diskussion stehen auch die sogenannten „roten Gebiete“. Was hat es damit auf sich, wollte Cott wissen. „Diese Flächen wurden vom Land ausgewiesen und weisen eine hohe Nitratbelastung auf“, erklärte Marcus Bertuch. Liegen Betriebe auf diesen Flächen, müssen sie 20 Prozent weniger Dünger verwenden und nur zu bestimmten Zeiten auf die Felder bringen. „Diese aus dem Jahr 2005 stammenden Messstellen sind aber sehr fraglich und liegen teilweise gar nicht auf landwirtschaftlichem Gebiet“, gab Bertuch zu bedenken. Die Daten seien veraltet und würden teilweise nicht stimmen. Die dortigen Landwirte hätten wirtschaftliche Nachteile gegenüber den anderen.

Eine oft gestellte Frage sei die nach der überbordenden Bürokratie, so Cott. „Ja, das stimmt, es kommt immer mehr dazu“, antwortete Betina Piezer. Um Direktzahlungen zu erhalten, sei jedes Jahr ein Antrag zu stellen. Jede Fläche muss genau angegeben werden. „Alles muss genau nachgewiesen werden“, so Piezer. Andere Dinge wie Kultur- und Landschaftspflege kämen hinzu, oder die Dürrebeihilfen im vorigen Jahr. „Wir würden lieber Rechnungen schreiben, schreiben aber meistens Anträge“, brachte sie es auf den Punkt.

„Sie fühlen sich nicht wertgeschätzt und müssen oft als Sündenböcke herhalten“, schnitt Cott ein anderes Thema an. „Wir wirtschaften unter freiem Himmel. Man sieht, wenn der Düngerstreuer übers Feld fährt. Viele Leute machen sich einen Reim darauf, haben aber kein Hintergrundwissen“, erwiderte Gerbothe. „Wir produzieren aber hochwertige Lebensmittel und sind Landwirte aus Berufung, die ihre Heimat lieben und nicht mutwillig ihre Existenzgrundlage zerstören“. Um das zu verdeutlichen, regte Bertuch einen besseren Dialog mit Politik und Bürgern an.

Das Insektensterben sei in aller Munde. Habe die Landwirtschaft daran auch einen Anteil? „Wir müssen selbstkritisch sein und uns fragen, ob immer ein Insektizideinsatz nötig ist“, sagte Bertuch. Kleine Käfer würden große Schäden verursachen, etwa am Raps. „Wir halten 50 Hektar als Blühstreifen für Vögel und Insekten vor. Damit leisten wir unseren Beitrag für die Artenvielfalt“, so Bertuch. Der Fungizideinsatz werde immer nach Schadstellen vorgenommen. Dann werde entschieden, ob etwas unternommen werden muss, ergänzte Piezer.

Ein Imker aus Obergebra kritisierte den häufigen Antibiotikaeinsatz beim Tierfutter. „Da bin ich bei Ihnen“, sagte Gerbothe. „Wir setzen es aber nur dann ein, wenn nichts anderes hilft.“ Könnte man in der Schweinezucht nicht ganz auf Antibiotika verzichten, fragte ein Bürger. „Wir nutzen es nur, wenn es unbedingt sein muss“, stellte eine Mitarbeiterin von Van Asten klar. „Sie können sicher sein: Wir kippen kein Antibiotika übers Futter.“