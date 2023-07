Landwirte haben im Südharz mit der Ernte begonnen

05/07/2023 - Uthleben: Mähdrescher des landwirtschaftlichen Unternehmens von Markus Meyer ernten Wintergerste am Mittwochabend, 5. Juli 2023, auf einem Feld bei Uthleben im Landkreis Nordhausen (Thüringen). Die Landwirte sind am Dienstag in die diesjährige Getreideernte gestartet. (Foto: Marco Kneise / Thüringer Allgemeine)

Uthleben. Die ersten Erntemaschine der Südharzer Landwirte sind wieder im Landkreis Nordhausen unterwegs. Wo Mähdrescher bereits mit der Ernte begonnen haben.

Die Erntezeit hat auch im Südharz begonnen. Nun gehören auch in unserer Region die Erntemaschinen der Landwirte wieder zum alltäglichen Bild. Am Mittwoch ernteten die Mähdrescher des landwirtschaftlichen Unternehmens von Markus Meyer bereits den zweiten Tag in Folge Wintergerste, so wie hier im Bild auf einem Feld bei Uthleben. Damit startet die Ernte im Landkreis Nordhausen, im Gegensatz zum vergangenen Jahr, eher normal, wie Betina Pietzer vom Kreisbauernverband bestätigte. Doch auch schon Ende vergangener Woche sollen die ersten Erntemaschinen bereits im Landkreis unterwegs gewesen sein, um das erste Getreide einzuholen.