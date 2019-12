Im November nahmen Windehäuser Landwirte an der Demo in Berlin teil – nun wollen sie ihre Niederländer Kollegen mit einer Aktion unterstützen.

Landwirte planen nahe Wipperdorf stillen Protest

Mit einem stillen Protest wollen Südharzer Landwirte in dieser Woche ihre Kollegen in den Niederlanden unterstützen. Nach Angaben des Kreisbauernverbands ist für diesen Mittwoch in der Zeit von 16.30 bis 17 Uhr ein Treffen von Schleppern und Lastkraftwagen am Schern bei Wipperdorf vorgesehen. Die frühere B 80 soll nicht blockiert werden, vielmehr wollen die Landwirte auf dem Parkplatz mit Rundumleuchten auf sich aufmerksam machen, sich mit den Niederländern solidarisieren. Die Landwirte dort fordern derzeit bei großen Demos mehr Mitsprache bei neuen Gesetzen und Auflagen, protestieren gegen bestehende und geplante EU-Vorgaben.