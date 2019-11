In der Nordhäuser Hochschule fand die Lange Nacht der Wissenschaft statt. Die Besucher durften auch schon mal selbst experimentieren und zum Beispiel eine Glasplatte zertrümmern.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Lange Nacht der Wissenschaften mit guter Resonanz

Gefühlt halb Nordhausen war am Freitagabend auf den Beinen, als die Nordhäuser Hochschule zum achten Mal zur Langen Nacht der Wissenschaften einlud. In 40 Vorträgen und Veranstaltungen konnten die Besucher zuhören, zusehen oder auch einmal selbst experimentieren.

Zum Beispiel im August-Kramer-Institut, wo Hochschul-Mitarbeiter Pascal Leibbrandt zeigte, wie stabil Glas ist, wie es hergestellt wird und wo es mittlerweile überall eingesetzt wird. Am Ende seiner Ausführungen durften die Gäste selbst zum Hammer greifen und eine Glasplatte zertrümmern.

Bei der bereits vierten Indoor-Flugshow im überfüllten Audimax zeigten Professor Klaus-Peter Neitzke und seine Mitarbeiter Flugvorführungen mit Drohnen und Mini-Luftschiffen, die mit Helium gefüllt waren. Außerdem wurden Drohnen-.Abwehr-Systeme vorgestellt.

Ein weiterer interessanter Vortrag beschäftigte sich mit dem Thema Einwanderung in Thüringen. Ron Schenke und Melano Dadalauri führten aus, wie sich Thüringen in den nächsten 30 Jahren demografisch verändern wird. Sie kamen zu dem Schluss, dass vor allem im Bereich der Pflege und Industrie in Zukunft viele Stellen nicht mehr zu besetzen sind und deshalb die Zuwanderung von ausländischen Fachkräften notwendig ist. Dennoch sei Zuwanderung kein Allheilmittel. Genauso wichtig seien Faktoren wie Standortvorteile, Angleichung des Lohnniveaus und Gewinnung von Rückkehrern aus den alten Bundesländern.