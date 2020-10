„Es ist beängstigend. Man weiß nicht wohin: Rechts ist die Dachrinne, links der Gartenzaun.“ Andreas Gerbothe, hauptberuflich Landwirt in Obersachswerfen, beschreibt eine Traktorfahrt durch Branderode, wenn ihm ein Lkw begegnet. Jüngst habe nur noch Rückwärtsfahren geholfen.

Fußgänger könnten sich in den Graben retten – ein Weg für sie fehlt ganz. „Für die Schüler, die den Weg zur Bushaltestelle nehmen, dürfte das einer der gefährlichsten Schulwege im Landkreis sein“, konstatiert Klaus Rödiger. Der Mann gehört zu jenen Obersachswerfern, die sich solidarisieren mit den Branderödern, die aufbegehren gegen das dortige Lastwagen-Chaos: Eine Bürgerinitiative wurde gegründet. Binnen kurzer Zeit sammelten die Initiatoren 123 Unterstützerunterschriften in Branderode und 64 in Obersachswerfen. Ihr Ziel: Um künftig den Begegnungsverkehr im Dorf zu vermeiden, soll an beiden Ortseingängen eine Ampel aufgestellt werden.

Verkehrschaos in Branderode: Seit die B 243 in Holbach voll gesperrt ist, fahren viele über Obersachswerfen und Branderode, Lkw verbotenerweise. Die Polizei reagierte jetzt mit einer ersten Kontrolle, weitere sollen folgen. Foto: Kristin Müller

Andreas Gerbothe (CDU), im Ehrenamt Bürgermeister von Hohenstein, begrüßt die Idee. Bei der Polizei ist man skeptisch: „Es käme zu immensen Rückstaus, denn die Ampel müsste so getaktet werden, dass auch ein Radfahrer bei Grün die gesamte Ortsdurchfahrt nehmen kann“, meint der im Sachgebiet Verkehr tätige Polizeihauptkommissar Donald Heddergott.

Ähnlich reagiert Andreas Bode, Regionalleiter im hiesigen Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr: „Die Forderung der Bürgerinitiative nach einer Engstellensignalisierung ist aufgrund der örtlichen Gegebenheiten schwer umsetzbar“, erklärt er. Auch sei sie „nicht begründbar“, weil die Landesstraße mit Breiten zwischen 4,50 und fünf Metern und fehlenden Aufstellmöglichkeiten für den überörtlichen Verkehr ungeeignet sei und deshalb auch nicht vorgesehen sei, diesen über diese Strecke zu führen.

Regionalleiter Andreas Bode betont, dass sich dies auch im Zuge der Bundesstraße 243n nicht ändere. Dass die Straße im Planfeststellungsbeschluss für den internationalen Schwerverkehr ausgewiesen sei, wie dies die Bürgerinitiative monierte, sei falsch. Lediglich werde die Stellungnahme des Landkreises zitiert, in der von „internationalem Schwerverkehr“ vom Gipswerk Kutzhütte die Rede ist. Dieser Lkw-Verkehr, sagt Bode, sollte auch künftig so organisiert werden, dass er nicht durch Branderode und Obersachswerfen muss.

Lastwagen-Fahrer riskieren 75 Euro Bußgeld

Seit die Bundesstraße 243 in Holbach gesperrt ist, wird die Straße über Liebenrode, Obersachswerfen und Branderode jedenfalls von enorm vielen Fahrzeugen in Richtung Bad Sachsa und umgekehrt zum Durchfahren genutzt. Normalerweise sind es etwa 1100 Fahrzeuge pro Tag, jetzt sind es rund 4000.

Dabei ist die offizielle Umleitung über Pützlingen und Schiedungen ausgeschildert, wurde die Straße über Branderode und Obersachswerfen für den Lkw-Durchgangsverkehr gesperrt. Doch das Navigationsgerät weist die Strecke über Branderode und Obersachswerfen als kürzeste Umleitung aus.

Die Beschilderung lässt keinen Zweifel, doch viele Fahrer folgen einfach ihrem Navi. Foto: Kristin Müller

So rollen immer und immer wieder Lastwagen durch Branderode. Begegnen sie sich, wird es brenzlig. Am Mittwochmorgen erst verkeilten sich zwei, musste die Polizei anrücken. „Es ist chaotisch. Zweimal wurde auch schon ein Dach wegrasiert“, erzählt der Kontaktbereichsbeamte Udo Becker.

In dieser Woche kontrollierte er mit Kollege Marco Grosser die Einhaltung des Lkw-Durchfahrtsverbots. Wer es ignoriert, muss 75 Euro Bußgeld zahlen. Binnen der ersten Stunde winkten beide am Ortseingang von Obersachswerfen vier Brummifahrer an die Seite – in Branderode selbst wäre es zu eng dafür.

Damit es zumindest für Fußgänger sicherer wird, soll übernächstes Jahr ein Fußweg gebaut werden, was mit dem Straßenbau einhergehen muss. Die Bundesstraße in Holbach ist wegen der Kanalbauarbeiten noch bis Jahresende gesperrt. Die Polizei hat angekündigt, fortan regelmäßig zu kontrollieren.