Laterne für Umzug basteln

An diesem Sonntag ist es wieder so weit und der traditionelle Laternenumzug zieht durch die Nordhäuser Innenstadt. Alle Kinder und Eltern, denen zu diesem Abend noch die passende Laterne fehlt, sind an diesem Freitag zum Aktionstag um 15 Uhr ins Gemeindehaus der Blasii-Gemeinde eingeladen, um gemeinsam zu basteln. Aus einfachen Eierpappen, die geschickt verbunden werden, wird ein ganz auffallendes Modell entstehen. Eierkartons können gern mitgebracht werden.