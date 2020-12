Laterne umgefahren - Wechselgeld-Betrug - Zigarettensprenger gestellt

Mit Straßenlaterne kollidiert und weitergefahren

Am Donnerstagabend fuhr ein Lkw durch die Neubauernsiedlung in Holbach aus Richtung Günzerode. Dort musste der Fahrer wenden. Dabei stieß er gegen eine Straßenlaterne, die aus dem Fundament gehoben wurde. Ein Zeuge beobachtete den Unfall und fertigte Fotos und dem Lkw-Kennzeichen. Das war auch gut so, denn der Fahrer setzte seine Fahrt, ohne anzuhalten, fort. Die Ermittlungen dauern an.

Wechselgeldmasche erfolgreich

Ein Mann hatte am Donnerstag in einer Bäckereifiliale in Bleicherode Erfolg. Er betrat am Nachmittag zwischen 15 und 16 Uhr das Geschäft im Heerweg und bat die Verkäuferin, einen 50 Euro Schein zu wechseln. Während die Frau das Wechselgeld in der Kasse zählte, verwickelte sie ein Kind, das in Begleitung des Mannes war, in ein Gespräch.

Diese Ablenkung nutzte der Mann vermutlich und ließ Bargeld verschwinden. Erst beim Kassensturz bemerkte die Mitarbeiterin das Fehlen eines zweistelligen Bargeldbetrages.

Bei dem Mann soll es sich um einen Mann mit ausländischen Aussehen gehandelt haben. Er war ca. 1.80 m groß und 30-35 Jahre alt. Er trug schwarze Haare und war mit einem hellen Anzug bekleidet. Das mit anwesende Kind wird auf ca. 13, 14 Jahre geschätzt.

Die Polizei fragt: Wem ist im Heerweg, auf dem Gelände der Einkaufsmärkte ein Mann im Anzug und mit Kind aufgefallen? Möglicherweise war der Täter mit einem Fahrzeug unterwegs. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

Sprengung eines Zigarettenautomaten missglückt

In der Hoffnung, so an kostenlose Zigaretten zu gelangen, zündeten drei Tatverdächtige, eine Frau und zwei Männer im Alter von 18, 29 und 31, am Donnerstagmorgen einen Silvesterknaller im Automaten in der Wilhelm-Raabe-Straße. Eine Passantin beobachtete die Drei dabei und verständigte die Polizei. Die Polizisten griffen die hinreichend Polizeibekannten in der Nähe auf. Der Automat blieb unbeschädigt. Die Polizisten erstatteten Anzeige wegen des versuchten Diebstahls.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen