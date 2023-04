Lauf-Event vor historischer Kulisse: Stolberg lädt zum Schloss-Lauf

Start des Laufs ist am Schloss.

Stolberg. Die nunmehr fünfte Auflage des Stolberger Schloss-Laufs ist für den 10. Juni geplant. Zahlreiche Strecken stehen zur Wahl. Ein Teil der Startgebühren wird für einen guten Zweck gespendet.

Der Termin für den 5. Stolberger Schloss-Lauf steht fest. Am 10. Juni können Läufer auf die Strecke gehen, die quer durch Stolberg, angrenzende Buchenwälder und auf reizvolle Anhöhen führt. Das Schloss ist Kulisse für Start und Zieleinlauf sowie die anschließende Siegerehrung.

Gelaufen wird für den guten Zweck: Ein Teil der Startgebühren geht an die Kindergärten in Stolberg und Rottleberode. Neben Zehn- und Fünf-Kilometer-Läufen und einem Fünf-Kilometer-Walk steht ein 2,2-Kilometer-Jedermann-Lauf auf dem Programm. Team-Player geben sich bei dem 20-Kilometer-Staffellauf für Mannschaften mit je vier Läufern den Staffelstab in die Hand. Ein Halbmarathon (21 Kilometer) und für die jüngsten Teilnehmer der 300-Meter-Bambini-Lauf runden das Angebot ab.

Wie die Ritter von Kempski Privathotels als Veranstalter weiter mitteilten, ist Heike Drechsler, Weitsprungstar und zweimalige Olympiasiegerin, zu Gast. 9.30 Uhr beginnt ihr professionelles Aufwärmtraining vorm Schloss. Dabei gibt sie Tipps zum richtigen Warmmachen vor einem Wettkampf. Auch die Sieger-Ehrung obliegt ihr.

Anmeldungen: www.stolberger-schloss-lauf.de.