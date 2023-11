Laufcup feiert 81 Pokalsieger in Nordhausen und hält für die Besten eine Überraschung bereit

Nordhausen. Der Nordthüringer Volksbank-Cup krönt seine Saison mit der Siegerehrung und kündigt Neues für das Jahr 2024 an. Die Freizeitsportler aus dem Kreis Nordhausen dominieren die regionale Laufserie.

Das Laufen zählt unverändert zu den beliebtesten Freizeitsportarten im Südharz. Und der Nordthüringer Volksbank-Laufcup erfreut sich einer fortdauernden Beliebtheit. Acht Etappen bilden diese Laufserie. Wer mindestens viermal den Weg in die Ergebnislisten der Cup-Rennen findet, wird in der Endwertung verewigt. 155 Freizeitsportler stehen diesmal in diesen finalen Tabellen.

Zum Saisonabschluss ermöglicht die Nordthüringer Volksbank eine feierliche Siegerehrung in ihrer Nordhäuser Hauptstelle am Taschenberg. Jeder Läufer, der in seiner Altersklasse auf einem der ersten drei Ränge steht, gewinnt einen Pokal. Dieses Jahr sind es 81 in 32 Altersklassen. 49 dieser Trophäen haben sich Freizeitsportler aus dem Kreis Nordhausen erkämpft.

Nordhausen: 17 Goldpokale gewinnen Freizeitsportler aus dem Landkreis

Gäbe es einen Landkreis-Medaillenspiegel im Laufcup, stünde Nordhausen mit 17 Gold-, 20 Silber- und 12 Bronzepokalen auf Position eins. Dahinter folgen Kyffhäuser (6 / 4 / 6), Eichsfeld (3 / 0 / 2), Erfurt (3 / 0 / 0) und Harz (2 / 0 / 0). Ältester Cupsieger ist der 77-jährige Blankenburger Lutz Schindler.

Die erfolgreichsten Starterinnen der abgelaufenen Saison sind Silvia Schäfer (W 50) aus Niedersachswerfen und Christiane Wehling (W 55) aus Bad Frankenhausen mit jeweils 136 Punkten sowie die Sondershäuserin Angelika Adam (W 30), die 129 Punkte erzielt hat. Bei den Männern stehen drei punktgleiche Freizeitsportler (mit 132) an der Spitze: der Ellricher Volker Trogisch (M 55), der Nordhäuser David Sperlich (M 35) und der Erfurter Martin Rudolf (M 30). Für diese sechs Besten gibt es eine zusätzliche Überraschung: Sie erhalten Freistart-Gutscheine für den Harztor-Lauf 2024.

Eine weitere gute Nachricht verkündet Jörg Kurch, der den Cup gemeinsam mit Peter Müller seit 2010 unermüdlich organisiert und auswertet: Auch nächstes Jahr wird eine Laufserie veranstaltet. Zum 14. Mal. Acht Läufe stehen erneut auf dem Programm. Der erste Startschuss fällt beim Albert-Kuntz-Lauf in Nordhausen am 24. Februar.

Veränderter Termin für den Sondershäuser Stadtparklauf

Doch die Ausschreibung für den kommenden Laufcup hält einige Veränderungen bereit. Wer 2024 in die Endwertung kommen möchte, muss an mindestens fünf der acht Volksläufe teilnehmen. Erstmals zählen auch zwei Marathons zum Cup-Angebot: beim Kyffhäuser-Berglauf am 13. April und beim Harztor-Lauf am 5. Mai.

Eine Terminänderung fürs kommende Jahr bahnt sich in Sondershausen an, berichtet Peter Müller. Da der 25. Kristalllauf im Brügman-Schacht (680 Meter unter Tage) aller Voraussicht nach am 19. Oktober 2024 stattfinden soll, will der Stadtparklauf eine Überschneidung vermeiden und deshalb im Kalender eine Woche vorrücken – auf den 12. Oktober.

Nordhausen: Martin Knape ist bester Deutscher seiner Altersklasse bei Weltmeisterschaft

Der Cup-Abschlussabend ist in diesem Jahr wieder zweiteilig. Ein kurzweiliger Vortrag schließt sich der Siegerehrung an. Der Nordhäuser Martin Knape beschreibt eindrucksvoll seinen Weg vom einstigen Mountainbiker zum heutigen Cross-Triathleten. Der 43-Jährige hat bereits zweimal an den Weltmeisterschaften im italienischen Trentino teilgenommen und ist dieses Jahr nach dem anspruchsvollen Wettkampf bester Deutscher unter den Amateuren seiner Altersklasse.