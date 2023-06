Laufen und Spielen für den guten Zweck: Nordhäuser Unternehmen unterstützen junge Mukoviszidose-Patienten

Marco Bachmann von den Stadtwerken Nordhausen (rechts) und Dirk Meißgeier, Prokurist der EVN, übergeben den Scheck an Ulrike Issa.

Nordhausen. Wieder erbrachte der Mukolauf in Nordhausen ein super Ergebnis. Wie auch Firmen aus der Rolandstadt zur Unterstützung von erkrankten Kindern beitragen.

Viele Läufer sorgten beim Nordhäuser Mukolauf (Spendenlauf zur Unterstützung von Mukoviszidose-Patienten) für ein super Ergebnis. Auch die Unternehmen der Stadtwerke-Nordhausen-Gruppe unterstützten den Lauf und waren mit ihrem Glücksrad vor Ort. Dadurch konnten Marco Bachmann von den Stadtwerken (rechts) und Dirk Meißgeier von der EVN einen Spendenscheck in Höhe von 500 Euro an Ulrike Issa, Leiterin Kinderambulanz der „Muko“-Abteilung in Halle, übergeben.