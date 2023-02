Lautstarke Marktschreier buhlen um Kunden auf dem Nordhäuser Bebelplatz

Nordhausen. Nordhäuser lassen sich das Spektakel der Marktschreier-Gilde nicht entgehen. Wir verraten, bis wann es die lautstarken Attacken von Wurst-Achim, Käse-Maik und Co. in der Rolandstadt gibt.

Nicht nur Lebensmittel bietet die Marktschreier-Gilde in diesen Tagen auf dem Nordhäuser August-Bebel-Platz an. Auch ihr stimmgewaltiges Können stellen Aal-Hinnerk, Käse-Maik und Co. unter Beweis, wenn sie um Kunden buhlen oder ihre „Konkurrenz“ mit wortstarken Attacken in die Schranken weisen. Mit dabei ist auch Wurst-Achim, der hier im Bild Sabine Müller eine XL-Tüte reicht. Die Nordhäuserin ist zum ersten Mal bei den Marktschreiern, um sich das Spektakel nicht entgehen zu lassen. Noch bis einschließlich Samstag beschallen die Originale täglich von 10 bis 19 Uhr die Rolandstadt.