Nordhausen. Wegen eines nächtlichen Streits rückte die Polizei in Nordhausen aus. Ein 22-Jähriger wurde in Gewahrsam genommen.

Lautstarker Streit und dumpfer Knall – Betrunkener greift Polizisten an

Mehrere Zeugen meldeten sich am Donnerstagabend in Nordhausen bei der Polizei. Sie hatten kurz vor 23 Uhr in der Bochumer Straße einen lautstarken Streit und ein dumpfen Knall wahrgenommen.

Laut Polizei war ein 22-Jähriger offenbar mit Verwandten in Streit geraten. Während der Auseinandersetzung habe der erheblich alkoholisierte Mann gegen einen abgestellten VW getreten, der dabei beschädigt wurde.

Unvermittelt griff der Mann die hinzugerufenen Polizisten an, die die Attacke jedoch abwehren konnten. Ein Alkoholtest ergab bei dem 22-Jährigen über 1,8 Promille. Gegen ihn wird nun wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Sachbeschädigung ermittelt. Er wurde in Polizeigewahrsam genommen.

