Leben im Südharzer Dreiländereck im Fokus der Forschung

Ellrich. Wer in und um Ellrich wohnt, kann seine Erfahrungen bei einem neuen Forschungsprojekt einbringen. Es geht um den Alltag in der Nähe zu anderen Bundesländern.

Ein Forschungsprojekt widmet sich dem Leben am Dreiländereck von Thüringen, Sachsen-Anhalt und Niedersachsen und der Frage, welche Rolle die Nähe zu anderen Bundesländern im Alltag spielt. „Wir wollen die Bevölkerung der Kommunen, die in der Nähe eines Dreiländerecks liegen, mit einem kurzen anonymen Online-Fragebogen einbeziehen“, erklärt Tobias Behnen von der Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst in Göttingen.

Unter anderem bittet er die Ellricher und die Bewohner der Ellricher Ortsteile um Mithilfe. Das Mindestalter für die Teilnahme beträgt 14 Jahre. Die Befragung dauert etwa fünf Minuten. Die Teilnahme ist bis zum 10. Juni möglich: https://hil-quest-01.hawk.de/befragungen/l/Harz