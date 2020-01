Leben in einer veganen Welt

Die Klimakrise war im letzten Jahr eines der Themen, über das unentwegt gesprochen wurde. Und kaum ein Tag verging, an dem nicht irgendwelche Vorschläge präsentiert wurden, wie wir alle unseren Beitrag zur Verbesserung der Situation leisten können.

Natürlich können wir künftig alle das Auto ab und zu mal stehen lassen, mehr die öffentlichen Verkehrsmittel oder auch das Fahrrad nutzen, um nur einige Beispiele zu nennen.

Aber wie viele von uns sind bereit, für das Klima auch ihre Essensgewohnheiten völlig umzustellen? Wie das genau aussehen könnte, sah ich vor Kurzem in einem Fernsehbeitrag. Dort wurde fiktiv durchgespielt, was passieren würde, wenn wir in einer veganen Welt leben würden. Der Vorteil: Der Ausstoß von Kohlendioxid könnte allein durch die Tatsache, dass dadurch sämtliche Fleischprodukte aus dem Nahrungsangebot verschwinden, stark reduziert werden. Dafür müssten wir Nahrungsergänzungsmittel schlucken.

Aber vegan zu leben, ist ja heutzutage schon normal geworden. In größeren Städten gibt es vegane Restaurants und auch im Supermarkt sind viele vegane Produkte zu finden.

Ich selber bin noch skeptisch. Ich bin zwar nicht der große Wurstesser. Aber auf Eier und Käse verzichte ich nur äußerst ungern...