Lebensretter trainieren für den Ernstfall

Nordhausen. Erfolgreich absolvieren Mitarbeiter des Nordhäuser Badehauses ihre Prüfungen zum Erlangen des Rettungsschwimmernachweises in Silber.

Die Mitarbeiter des Nordhäuser Badehauses absolvierten jetzt ihre abschließenden Prüfungen zum Erlangen des Rettungsschwimmernachweises in „Silber“ im Vital-Park in Heiligenstadt, berichtet Badehaus-Chef Jens Eisenschmidt. „Dort waren die Voraussetzungen im Sport- und Sprungbereich gegeben, um die Nachweise im Tieftauchen und Springen zu erbringen“, erklärt er die Ortswahl.

Nach den Abnahmen im Badehaus im Kleiderschwimmen, im Abschleppen, der Ersten Hilfe und der theoretischen Prüfung wiesen die Mitarbeiter der städtischen Bäderbetriebsgesellschaft in den vergangenen Wochen auch Fähigkeiten bei der kombinierten Rettungsübung nach. Ein besonderer Dank gelte dabei dem Ausbilder von der Wasserwacht des Deutschen Roten Kreuzes, Wolfgang Kowol, der die Weiterbildung als qualifizierter Ausbilder begleitete, betont Jens Eisenschmidt. Nach dem mehrfachen Bergen eines Gegenstandes aus einer Tiefe von über drei Metern und den verschiedenen Sprüngen vom 3-Meter–Turm bedankte sich der Geschäftsführer bei den Mitarbeitern für das Engagement. „So sind wir in der Lage, auch künftig die Rettungssicherheit in den Bädern unserer Stadt zu gewährleisten und einen sicheren Badeaufenthalt zu garantieren“, unterstreicht Jens Eisenschmidt.