Leckermäulchen aufgepasst: Schokolade in Nordhausen verkosten und Gutes tun

Nordhausen. Fair gehandelte Schokolade ist ein Weg, ausbeuterische Kinderarbeit einzudämmen. Wer dazu beitragen möchte und gleichzeitig gern nascht, sollte sich einen Termin nicht entgehen lassen:

Wer Schokolade liebt, ist in der Nordhäuser Stadtbibliothek richtig. Denn dort findet eine Verkostung statt, teilt die Stadtverwaltung mit. Der süße Genuss hat oft eine bittere Kehrseite: Ausbeuterische Kinderarbeit auf den Kakaoplantagen. Aber faire Preise für Schokolade tragen dazu bei, die Armut der Kakaobauern zu reduzieren und ausbeuterische Kinderarbeit einzudämmen. Nordhausen möchte mit einer fairen Stadtschokolade einen wichtigen Schritt dafür gehen. In einer Verkostung am 23. Oktober von 13.30 bis 17.30 Uhr in der Stadtbibliothek kann aus vier verschiedenen Sorten die künftige faire Schokolade für Nordhausen gewählt werden.