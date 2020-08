Künstler Peter Genßler vor Gemälden seiner neuen Ausstellung „Fläche und Tiefe“ in der Galerie der Kreissparkasse in Nordhausen Die Werke werden vom 25. August bis 9. Oktober zu sehen sein.

Nordhausen. Bleicheröder Künstler zeigt von Corona beeinflusste Werke als Ausstellung in der Galerie der Nordhäuser Kreissparkasse.

Eigentlich gehört eine Vernissage zu einer Ausstellung wie ein guter Wein. Doch in Corona-Zeiten ist alles anders, auch in der Kunst. Daher beginnt auch die nächste Werkschau in der Galerie der Nordhäuser Kreissparkasse ohne eine offizielle Eröffnung.