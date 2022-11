Lehrerin aus Nordhausen schreibt spannende Geschichten für Kinder

Nordhausen. Die „Minna Stories“ bieten einen Weihnachtskalender der etwas anderen Art: Kleine Elfe erlebt 24 Abenteuer.

Auf dem langen Holztisch stapeln sich Kapitel, Lesezeichen und Kartons. Mit Sorgfalt wird jedes Kapitel in einen Briefumschlag gepackt und mit einer Zahl versehen. Die Kapitel fügen eine Geschichte zusammen, voller Abenteuer, Magie, Freundschaft und Zusammenhalt: „Die Abenteuer der Elfe Minna“.

Mit dieser Idee präsentieren zwei kreative Frauen einen Weihnachtskalender, der sich auf gemeinsame Familienzeit, Fantasie und Entschleunigung besinnt. Mareike Skara (32) und Marianne Kiel (34) sind die Gesichter hinter den „Minna Stories“, den Geschichten rund um die kleine Elfe Minna.

Marianne Kiel, Lehrerin aus Nordhausen, fängt vor zwei Jahren an, über eine kleine Elfe zu schreiben, die an ihre damals 7-jährige Tochter angelehnt ist. Es soll ihr die Wartezeit bis Heiligabend versüßen. Die Geschichten verschenkt sie in Form von Adventskalendern auch an ihre Freunde. Beim Besuch ihres Bruders liest die Wahlmünchnerin Mareike Skara eines Abends mit ihren Nichten die Geschichten der Elfe Minna und erlebt, wie sehr sich die Kinder jeden Abend auf das Weiterlesen freuen und mitfiebern.

„Diese Freude zu sehen und das Gefühl, gemeinsam am Abend vor dem Schlafengehen die Geschichte zu lesen, war so beruhigend. Gleichzeitig empfand ich die Adventskalender in den Supermärkten und den Konsum rund um Weihnachten so überladen, dass ich mir dachte: Jedes Kind sollte die kleine Elfe Minna kennenlernen und so die Vorweihnachtszeit erleben“, erinnert sich Mareike Skara.

Im Jahr darauf reift in ihr die Idee, einen Adventskalender zu erstellen, der genau dieses Gefühl vermittelt. Sie nimmt Kontakt mit Marianne Kiel auf und erzählt von ihrer Idee: Ein liebevoll verpackter Karton mit Umschlägen, die jeden Abend gemeinsam geöffnet werden können und Kinder in eine Welt voller Magie und Abenteuer versetzt. Mit dabei: ein passender Ordner, den die Kinder selbst gestalten und ihre Kapitel einheften können sowie kleine Überraschungen, die sich in den Umschlägen befinden. Nach der Weihnachtszeit halten die Kinder ein fertiges Buch in der Hand.

„Der Kalender ist ein nachhaltiges Produkt“, erklärt Mareike Skara. „Das ist uns wichtig. Keine Süßigkeiten, kein Plastikmüll, sondern pädagogisch wertvolle Geschichten. Bei unserem Kalender öffnen die Kinder kein Türchen, deren Inhalt nach zwei Minuten wieder vergessen ist. Sie erleben Geschichten, die im Kopf bleiben.“

Die Stadtinformation in Sondershausen bietet die Kalender in ihrem Shop im Rathaus zum Verkauf an.