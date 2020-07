Erfurt. Bischof Neymeyr weiht Angela Schöneberg am Samstag.

Leinefelde-Worbis: Ellricherin ist neue Gemeindereferentin

Die katholische Kirche in Leinefelde-Worbis kann fortan auf eine gebürtige Ellricherin als neue Gemeindereferentin setzen: Angela Schöneberg (42) gehört zu den fünf Thüringern, die am Samstag von Bischof Ulrich Neymeyr bei einer Heiligen Messe im Erfurter Dom in den Seelsorgedienst des Bistums Erfurt gesendet werden.

Der Beruf des Gemeindereferenten bietet katholischen Christen, die weder Priester noch Diakon sind, eine Möglichkeit, das kirchliche Leben hauptamtlich mitzugestalten. Sie kümmern sich gemeinsam mit dem Pfarrer um die Belange der Pfarrei. Arbeitsfelder sind neben der klassischen Gemeindepastoral auch weitere Felder der Seelsorge wie etwa im Krankenhaus, im Gefängnis oder in der Erwachsenenbildung.

Angela Schöneberg ist examinierte Altenpflegerin, war bis 2009 Mitglied im Orden der Ursulinen. Sie studierte Soziale Arbeit, war bei der Caritas tätig, studierte schließlich Theologie.