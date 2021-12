Leise Weihnacht mit Tenor-Trio Fellas in Nordhausen

Das Tenortrio Fellas mit David Stanley Johnson, Marvin Scott und David Roßteutscher (von links) bei ihrem Auftritt am Samstag in der Nordhäuser Herzschlagkirche.

Nordhausen. Die Zahl der Auftritte wurde wegen Corona verdoppelt.

Gleich viermal war das Nordhäuser Tenortrio „Fellas“ am Wochenende in Nordhausen zu sehen und zu hören. Aufgrund der Corona-Auflagen verdoppelte sich die Zahl der Auftritte, damit nicht zu viele Zuschauer gleichzeitig die Konzerte verfolgten. Am Samstag gab es zwei Auftritte in der Herzschlagkirche, am Sonntag zwei Shows in der Cyriaci-Kapelle der Kreismusikschule. Unter der Überschrift „Leise Weihnacht“ spannten die Tenöre den Bogen von „Leise rieselt der Schnee“ bis zum amerikanischen Gospel.