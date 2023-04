Lesecafé vor Ostern in der Nordhäuser Stadtbibliothek beschäftigt sich mit dem Frühling

Am Mittwoch wird in der Nordhäuser Bibliothek zum Lesecafé mit musikalischer Umrahmung eingeladen.

Wenige Tage vor Ostern entführt das Lesecafé der Stadtbibliothek in den Frühling. Die Veranstaltung findet am Mittwoch, 5. April, um 16 Uhr im Lesesaal statt. Der Eintritt ist frei.

Unzählig viele Dichter haben das Erwachen der Natur beschrieben. Die christlichen Kirchen feiern die Auferstehung und damit das Leben. In der jüdischen Tradition liegt in dieser Zeit das Passafest. Dies beginnt 2023 am 5. April. Das Osterfest hat mit Neuanfang zu tun. Wohl keine Jahreszeit ist von Dichtern so oft mit Gedichten beschrieben worden. Der Nachmittag versucht auf besinnliche als auch humorvolle Weise durch diese Zeit zu reisen. Für die musikalische Umrahmung sorgt das Nordhäuser Blockflötenquartett mit Anne Gründel, Andrea Rose, Hildegard Seidel und Petra Welzel.