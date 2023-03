In der Stadtbibliothek von Nordhausen geht der Lesefrühling in die nächste Runde.

Lesefrühling in Nordhausen geht in nächste Runde: Mit vierbeinigem Mitfahrer auf Tour

Nordhausen. Wer schon immer wissen möchte, was ein schnurrendes Tier auf einem Motorrad machte, sollte sich die nächste Veranstaltung des Nordhäuser Lesefrühlings nicht entgehen lassen.

Der Lesefrühling in der Nordhäuser Stadtbibliothek geht weiter. Zu der humorvollen und interessanten Veranstaltungsreihe laden die Stadtbibliothek „Rudolf Hagelstange“ und der Förderverein ein. Martin Klauka und seine Katze Mogli stehen am Dienstag, dem 7. März, im Mittelpunkt.

Die Katze Mogli ist Martin Klauka während einer Motorradtour im Alter von etwa zwei Monaten halb verhungert zugelaufen und wollte nicht wieder gehen. Damit war klar: Mogli musste sich mit dem Motorrad anfreunden, denn allein wäre ihr Schicksal besiegelt gewesen.

Zum Glück fasste Mogli sofort Vertrauen zu diesem metallischen Ungetüm, und Martin Klauka konnte sie mit nach Rosenheim bringen. Doch diese Motorradtour war nur der Auftakt für ein noch größeres Abenteuer. Martin beschloss vor einem Jahr, aus dem Alltag im beschaulichen Rosenheim auszubrechen und der Faszination des Orients nachzuspüren. Gemeinsam begeben sich die beiden mit dem Motorrad auf den Weg von Deutschland über Dubai bis nach Nepal. Mogli ist immer dabei.

Karten für die Veranstaltung „Einmal mit der Katze um die halbe Welt“ sind nur in der Thalia-Buchhandlung in der Rautenstraße in Nordhausen oder unter www.reservix.de erhältlich.