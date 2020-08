Die Mitteldeutsche Wohnen GmbH aus Gera hat sich zwei Objekte der Wohnungsbaugenossenschaft Südharz (WBG) gekauft und will die entwickeln. Eine Objektmanagerin ist für Mietergespräche einmal wöchentlich vor Ort.

Nordhausen. Geraer Investor steckt siebenstellige Summe in zwei Nordhäuser Unterstadt-Objekte. Die Sanierung in der Sundhäuser Straße ist bereits angelaufen

Letzte Nordhäuser Plattenbauten in DDR-Zustand auf Weg in die Moderne

Zwei der letzten Nordhäuser Plattenbauten im Zustand der Vorwendezeit winkt ein großer Schritt in die Zukunft. Erst Anfang des Jahres hatten die Objekte Halleschen Straße 15 bis 37 und Sundhäuser Straße 1 bis 21 mit großer Erwartungshaltung den Besitzer gewechselt: Auf einen „seriösen Investor“ und einen Schub für die Unterstadt spekulierten die Vorstände der Wohnungsbaugenossenschaft Südharz (WBG), als sie die beiden Blöcke mit über 250 Wohnungen an ein Geraer Unternehmen überschrieben. Ihre eigene Bestandsstrategie sehe am Standort keine langfristigen Investitionen vor, begründete die WBG damals den Verkauf.