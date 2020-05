Letzter Maibaum der Region in Heringen aufgestellt

Da das eigentliche Maibaumsetzen am 30. April aufgrund der Corona-Pandemie ausfiel, wurde am Mittwoch durch den Heringer Harzklub-Zweigverein in der Helmestadt der wohl letzte Maibaum des Südharzes aufgestellt. Tatkräftige Unterstützung erhielten Roman Arendt, Fritz Helbing und Achim Arendt (im Bild von links) durch den Bauhof. Die dekorative Krone werde man jedoch nicht, wie es sonst üblich ist, hissen. Dafür überlegt man, ob eine Stadtfahne stattdessen den Platz einnimmt.