Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Letztes Kapitel für Bücherstube in Nordhausen

Wäre die Geschichte der Bücherstube Hartmann ein Roman, so würde nun ihr letztes Kapitel beginnen: Am 11. März wird die traditionsreiche Buchhandlung in der Bahnhofstraße ein letztes Mal öffnen. „Schweren Herzens und voller Schmerz“ habe sie die Entscheidung getroffen. Und wer Inhaberin Karla Hartmann dabei in die Augen blickt, merkt, wie ernst es ihr damit ist. „Ich habe so liebe und treue Kunden gehabt“, erinnert sie sich an drei Dekaden des Buchverkaufs, die zuletzt immer auch ein Experimentieren und Kämpfen gegen den starken Konkurrenten Internet waren. „Es fehlte zum Schluss immer mehr an junger Laufkundschaft. Das Persönliche zählt für viele nicht mehr“, bedauert Karla Hartmann die Entwicklung der Branche.

Ihre Anfänge hat Karla Hartmanns Bücherstube in der Kranichstraße. Foto: Peter Cott Als sie ihre Karriere als Leiterin einer eigenen Buchhandlung begann, war das noch anders: 1990 ist das. „Damals schien großer Nachholbedarf im Lesen bestanden zu haben.“ Mit ihrer Mitarbeiterin Annett Fischer sei sie kaum hinterher gekommen, die Regale aufzufüllen, erzählt Hartmann, die ihr Handwerk zuvor von der Pike auf lernte: Die Theorie wurde ihr in Leipzig beigebracht, die Praxis indes erlernte die heute 58-Jährige in der damaligen Volksbuchhandlung in der Kranichstraße. Hartmann deutet auf alte Aufnahmen mit dem Gebäude gegenüber dem Gasthaus Brandenburg, wo einst schon die Buchhandlung Haacke ihren Sitz hatte. Läden wie die Drogerie Henning, Bäckerei Krankenberg oder Lederwaren Müller zählten hier zu den Nachbarn. Mit dem Ende der DDR übernahm Hartmann die Buchhandlung schließlich privat, ein Studium hatte ihr schon zuvor die Leitung der Volksbuchhandlung ermöglicht. „Es waren drei tolle Jahre in der Kranichstraße“, erzählt sie jene Jahre, denen ein Umzug in die Bahnhofstraße folgte. Bürgermeister Manfred Schröter (CDU) hatte die Räumlichkeiten der SWG damals ins Spiel gebracht, weil ein Reisebüro sich hier gerade verkleinerte, erinnert sich Hartmann. Schon vor den Jahren der Volksbuchhandlung wurde in Haacks Buchhandlung geschmökert und gelesen. Foto: Peter Cott Schon die Jahre darauf sollten keine einfachen werden: Umbauarbeiten an der Magnetkreuzung als Vorbereitung für die Landesgartenschau und neue Fassaden machten das Areal fünf Jahre zur Baustelle. Wie Karla Hartmann dennoch durchhielt? „Durch die treuen Kunden, denen ich von Herzen danke“, sagt sie abermals. Aber auch Regionalliteratur war 30 Jahren lang großes Thema und lud immer wieder zum Kaufen ein. „Die Verleger Steffen Iffland, Dirk Schröter oder Marcus Veit haben Nordhausen mit ihren Büchern stark bereichert“, sagt Hartmann. Wer Karla Hartmanns Beratung gar nicht missen mag, kommt übrigens weiterhin in den Genuss: Ab April beginnt sie in der Residenzbuchhandlung in Sondershausen. „Zu Hause bleiben könnte ich ja doch nicht“, lächelt sie.