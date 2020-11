Mit vielen Lichtern sollen Neustadt und Osterode in der Adventszeit glänzen. Der örtliche Harzklubzweigverein hat die Idee eines „Lichterfests“ und ruft deshalb alle Einwohner auf, ihre Häuser, Türen, Treppen, Hecken und Fenster in einem Lichtermeer erstrahlen zu lassen. Für die drei besten gestalteten Häuser soll es eine weihnachtliche Prämie geben.

Die Mitglieder des Harzklubs stellen wie jedes Jahr seit 2014 ihre selbst gebaute Pyramide vor der Neustädter Kirche auf. Die Pyramide ist ein Unikat, das in ihrer Darstellung an das Handwerk der Köhlerei erinnert. „Es gibt keinen Grund zu verzagen, denn Weihnachten 2020 kommt auf jeden Fall, eventuell etwas anders. Wir freuen uns auf das Funkeln und Glitzern in unseren Gemeinden“, meint Harzklub-Chefin Christel Meyer.