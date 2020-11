Statt des Handwerkermarkts im Advent auf dem Blasii-Kirchplatz will der Kinder-Kirchen-Laden eine andere Idee umsetzen. „Wir wollen an den Adventswochenenden auf dem Platz so viele Kerzenlichter und Sternlaternen aufstellen, wie wir schaffen“, kündigte Gemeindepädagoge Frank Tuschy an.

Wer möchte, darf sich eine Laterne mit nach Hause nehmen. Tuschy hofft zugleich auf Unterstützer, die Sternlaternen zu Hause basteln und zum Kirchplatz mitbringen. Anleitungen finden sich auf Youtube. Auch brauche es freiwillige Helfer beim Anzünden. Drei große Wachstöpfe mit je einer anderen Wachsfarbe werden vor der Kirche bereit stehen, an denen sich jeder selbst ein Wachslicht machen kann, indem er einen mit Wasser gefüllten Luftballon mehrmals in einen der Töpfe taucht. Wie in jedem Jahr soll der Platz vor St. Blasii mit einem großen Adventskranz und einem Tannenbaum geschmückt sein. Samstags um 18 Uhr wird es eine kleine Andacht mit Entzünden der nächsten Kerze geben.