Lichtspektakel zwischen Dom und St. Blasii in Nordhausen

Ein beeindruckendes Wetterschauspiel lieferte am Mittwochabend ein Regenbogen, der sich scheinbar zwischen Nordhausens beiden größten Kirchen – Dom und St. Blasii – aufzubauen schien. Interessante Anblicke wie diesen könnte es laut Deutschem Wetterdienst auch in den kommenden Tagen geben: Der prognostiziert nämlich für Freitag wiederholt Schauer und teils gar Gewitter. Auch am Samstag dürfte mit Niederschlägen zu rechnen sein. Auflockerungen sehen die Meteorologen erst am Sonntag auf den Südharz zukommen.