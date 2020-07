Angestellte des Bauhofs arbeiten derzeit am Liebestunnel im Zuge der Instandsetzung der Nordhäuser Gehegetreppe.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nordhausen: Liebestunnel wird saniert

Im Rahmen der Gehegetreppe-Sanierung in Nordhausen rückt nun der sogenannte Liebestunnel in den Fokus der Bauhofmitarbeiter. Zuvor widmeten sich diese der gut 70 Meter langen Treppe vom Geiersberg bis ebenda, die nun wieder begehbar ist. Des Weiteren hat der Bauhof aktuell am unteren Abschnitt, der bis zur Wallrothstraße führt, zu tun: Dort wird derzeit der Eingangsbereich gestaltet. Läuft alles weiterhin nach Plan, ist die Fertigstellung noch im Juli angesetzt. Jahrelang war die Gehegetreppe gesperrt. Seit Dezember 2019 laufen die Sanierungsarbeiten.