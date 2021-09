Der Nordhäuser Polizei hatte es am Donnerstag unter anderem mit einem aufgebrachten Mitarbeiter eines Lieferservices zu tun. (Symbolfoto)

Lieferservice verliert in Nordhausen die Beherrschung

Nordhausen. In Nordhausen hat der Mitarbeiter eines Lieferservice während der Auslieferung seine Beherrschung verloren, nachdem er einen Zaun beschädigt hatte.

Sich nicht mehr eingekriegt hat sich am Donnerstag der Lieferant eines Imbisses in Nordhausen. Der 36-Jährige rangierte am Abend mit seinem Lieferwagen und stieß dabei rückwärts gegen einen Zaunpfosten. Der Eigentümer des Zauns hörte den Knall und ging nach draußen, um mit dem Fahrer die Schadensregulierung zu besprechen.

Dabei kam es zum Streit, der derart eskalierte, dass der Imbissfahrer dem Eigentümer das Handy aus seiner Hand riss, als dieser vom Unfallfahrzeug Fotos machen wollte. Im Anschluss setzte sich der 36-Jährige in sein Auto und fuhr davon.

Kurze Zeit später erschien der Chef vom Lieferservice und gab das Handy zurück. Gegen seinen Angestellten wird nun wegen Raub und Unfallflucht ermittelt.