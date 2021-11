Linke diskutieren im Jugendclubhaus in Nordhausen

Nordhausen. Wie junge Leute ihr Recht auf Mitbestimmung besser wahrnehmen können.

Zu einem öffentlichen Vortrag und einer Diskussionsrunde zu den Mitbestimmungsrechten junger Menschen lädt der Kreisverband der Linken am Montag, 8. November, um 18 Uhr in das Jugendclubhaus ein. Zu Gast ist Kati Engel, die jugendpolitische Sprecherin der Linke-Fraktion im Thüringer Landtag. Sie will die Chancen der Teilhabe junger Menschen aufzeigen, die bereits jetzt existieren. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Eintritt ist frei.

Die Linken meinen: Von jungen Menschen werde viel erwartet, und oftmals werde viel bei ihnen vorausgesetzt. Aber Mitbestimmungs- und Mitgestaltungsmöglichkeiten ihrer eigenen Umwelt bleiben ihnen häufig verwehrt, obwohl es gesetzliche Grundlagen gibt, die ihnen genau das bereits jetzt einräumen.