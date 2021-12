Linke für Sportplatz aus Kunstrasen im Landkreis Nordhausen

Nordhausen. Neues Spielfeld sollte außerhalb Nordhausens entstehen, so die Linke-Partei.

Der Landkreis Nordhausen steckt mitten in der Aufstellung für das kommende Haushaltsjahr. Ein Projekt, das die Linke-Fraktion im Nordhäuser Kreistag eingebracht hat, ist die Schaffung eines neuen Kunstrasenplatzes. „Im Landkreis existiert genau ein Kunstrasenplatz, der auch die Fläche für ein Großfeldspiel besitzt. Dabei gibt es im Landkreis allein 80 Mannschaften, die auf Großfeld Fußball spielen. Da ist klar, dass dieser Platz vollkommen ausgelastet ist“, schildert Tim Rosenstock (Linke) die aktuelle Situation.

„Es ist daher für uns sinnvoll, mit einem weiteren Kunstrasenplatz die Qualität des Sportbetriebes im Landkreis zu verbessern, den Platz im Albert-Kuntz-Sportpark zu entlasten und weiteren Teams die Möglichkeit zu geben, auch unter schwierigen Wetterbedingungen dem Sportbetrieb nachgehen zu können“, so das Sportausschuss-Mitglied.

„Wichtig ist uns, dass der neue Platz nicht in Nordhausen, sondern in einem anderen Ort des Landkreises entsteht, um so die Struktur im ländlichen Raum zu stärken. Aufgrund der guten Erreichbarkeit wären für uns Orte entlang der A 38 denkbar“, ergänzt Matthias Marquardt (Linke).